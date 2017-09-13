Маршан: после такого удачного года от меня определенно будут ждать ещё большего

Форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан рассказал, что теперь к нему будут относиться с повышенными ожиданиями.



«После такого удачного года от меня определенно будут ждать ещё большего. Но я не собираюсь зацикливаться на этом. Я понимаю, что в прошлом году не обошлось без везения. Главное для меня сейчас — подготовка к каждому матчу. Мне надо следить за центрфорвардом Патрисом Бержероном, открываться. Буду стараться. Надеюсь, что все сложится удачно», — приводит слова Маршана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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