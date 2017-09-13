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Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

13 сентября 2017, среда. 09:00 Хоккей

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев и руководитель отдела «Хоккей» Александр Рожков дали свои прогнозы на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 13 сентября, в программе которого значатся восемь встреч.

Минск приблизит Аболса к отставке. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
«Армейские» клубы продолжат свою победную поступь, «Куньлунь» прервёт свою серию поражений.

«Адмирал» — «Йокерит»;
«Амур» — ЦСКА;
«Сибирь» — «Витязь»;
«Куньлунь Ред Стар» — «Слован»;
«Локомотив» — «Металлург» Мг;
«Динамо» Мн – «Лада»;
СКА – «Автомобилист»;
«Динамо» М – «Трактор».

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Вы можете посмотреть видеопрогноз также на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
13 сентября 2017, среда
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
00:57 Клинкхаммер: готов ко всему, что скажет тренер, счастлив играть в любом звене
00:41 Маршан: после такого удачного года от меня определённо будут ждать ещё большего
00:38 Билялов: зрителям нравятся овертаймы «3 на 3», но вратарям в них тяжело
00:29 Епанчинцев: не умаляю заслуг «Ак Барса», который заставлял ошибаться
00:05 Билялетдинов: «Ак Барс» на правильном пути, всё будет нормально
12 сентября 2017, вторник
23:57 Скудра: первые десять минут «Торпедо» провалило, соперник забрал инициативу
23:46 Итоги игрового дня ВХЛ и МХЛ
23:40 Назаров: в целом игрой доволен, нужно немного подкрутить большинство
23:26 КХЛ отменила штраф защитника минского «Динамо» Коробова
23:18 Фазель: шансов на приезд игроков НХЛ на ОИ-2018 больше нет, время ушло
22:53 Фридман: «Аризона» — одна из команд, которые связывались с Ягром
22:32 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:15 Абрамов: хочу попасть в НХЛ в этом году, и могу это сделать
22:10 «Торпедо» одолело «Нефтехимик» в овертайме, отыгравшись с 0:2
22:05 Гол Лаюнена в овертайме принёс «Спартаку» победу над «Ак Барсом»
21:45 Скабелка: игроки «Авангарда» вовремя забивали, хорошая и заслуженная победа
21:28 Захаркин: мне следует извиниться, что у «Югры» нет характера, мне стыдно
21:12 Озолиньш: игроки рижского «Динамо» не сумели справиться с нервами
21:05 Вестерлунд: пока не знаем, кто будет в воротах «Салавата» в следующем матче
20:50 Логинов: игра с «Динамо» была тяжёлой в психологическом плане
20:30 Генменеджер «Югры»: сейчас будем решать по будущему Захаркина, позвоните завтра
20:16 Скривенс: думаю, я помогаю обороне, когда играю с шайбой
19:52 Форвард «Спартака» Стоа набрал 100-е очко в КХЛ
19:25 «Югра» на домашней арене потерпела разгромное поражение от «Авангарда»
19:25 Два очка Умарка помогли «Салавату» взять верх над рижским «Динамо»
18:57 Алтыбармакян: Барабанов сумел пробиться в СКА и сейчас является примером
18:43 Хартли: если мне поступит хорошее предложение из НХЛ, выслушаю его
18:14 М. Григоренко: на маленьком поле игра должна быть более динамичной
17:57 Генменеджер «Баффало»: хотим договориться с Айкелом, чтобы все были счастливы
17:24 Кросби: мы в «Питтсбурге» уверены, что Мюррей справится с ролью первого номера
16:50 «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Станиславом Бутузовым
16:30 Кожевников: видимо, ситуация с Лемтюговым и Пережогиным – воспитательный момент
16:11 Защитник «Оттавы» Карлссон вернётся на лёд через две-три недели
15:58 Мюррей: определение «основной вратарь» используют медиа, чтобы расслабить нас
15:24 Бахмутов: Ночная лига благодарна минспорту за дополнительные площадки
15:15 Форвард «Нефтехимика» Ганзл восстановился после травмы и сыграет с «Торпедо»
14:54 С. Галимов: сам просил обмена из ЦСКА — зачем оставаться, если не дают играть?
14:24 Названы сроки проведения фестиваля Ночной лиги в Сочи
14:20 Сейв защитника «Амура» Бердюкова признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ
14:05 Глухов: «Ак Барс» будет биться и играть на победу в матче со «Спартаком»
13:38 Билялетдинов: Клинкхаммер — добротный игрок силового плана, он усилит «Ак Барс»
13:33 А. Юдин: любой может остановить СКА, если правильно играть. «Лада» тому пример
13:23 Клинкхаммер: слышал о «зелёном дерби», уже жду момента, когда забью Скривенсу
13:17 Защитник «Ак Барса» Охтамаа получил травму и не сыграет со «Спартаком»
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