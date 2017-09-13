Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев и руководитель отдела «Хоккей» Александр Рожков дали свои прогнозы на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 13 сентября, в программе которого значатся восемь встреч.

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«Адмирал» — «Йокерит»;

«Амур» — ЦСКА;

«Сибирь» — «Витязь»;

«Куньлунь Ред Стар» — «Слован»;

«Локомотив» — «Металлург» Мг;

«Динамо» Мн – «Лада»;

СКА – «Автомобилист»;

«Динамо» М – «Трактор».

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Вы можете посмотреть видеопрогноз также на «Чемпионате».