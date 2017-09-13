Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев и руководитель отдела «Хоккей» Александр Рожков дали свои прогнозы на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 13 сентября, в программе которого значатся восемь встреч.
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«Армейские» клубы продолжат свою победную поступь, «Куньлунь» прервёт свою серию поражений.
«Адмирал» — «Йокерит»;
«Амур» — ЦСКА;
«Сибирь» — «Витязь»;
«Куньлунь Ред Стар» — «Слован»;
«Локомотив» — «Металлург» Мг;
«Динамо» Мн – «Лада»;
СКА – «Автомобилист»;
«Динамо» М – «Трактор».
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Вы можете посмотреть видеопрогноз также на «Чемпионате».