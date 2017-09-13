Галиев: надо было обдумать свою игру, когда не попадал в состав «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (3:4 ОТ).

«Тяжело сказать, насколько довольны качеством игры, нужно пересмотреть матч. Все старались, моменты создавали, но не реализовали. Нормально воспринял то, что пропустил два матча, ошибки у всех бывают. Нужно было задуматься над своей игрой, сделать выводы. У меня пока не идёт игра? Тяжело сказать. Считаю, что сегодня наше звено нормально играло. Создавали моменты, боролись. Просто не можем забить пока», — цитирует Галиева пресс-служба клуба.