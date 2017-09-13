Бержевен: уход Маркова из «Монреаля» — большая потеря, но ему скоро будет 39

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен рассказал, что пытался сохранить защитника Андрея Маркова, который провёл в клубе 16 сезонов, но теперь команда двигается дальше. Марков вернулся в Россию и подписал контракт в КХЛ с «Ак Барсом».

«Уход Маркова — большая потеря, но надо понимать, что ему не 25 лет. В декабре ему исполнится 39. А нам надо двигаться дальше. Мы сделали всё, чтобы оставить его, но он решил вернуться в Россию», — приводятся слова Бержевена на официальном сайте НХЛ.