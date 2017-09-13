«Ак Барс» обменял нападающего Артёма Михеева в «Нефтяник»

Нападающий Артём Михеев в результате обмена переходит из «Ак Барса» в альметьевский «Нефтяник». Казанский клуб получит денежную компенсацию. «Барыс» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Кириллом Савицким. Контракт между «Спартаком» и нападающим Юрием Шустровым расторгнут по инициативе клуба. Московское «Динамо» заключило двусторонний контракт сроком на один год с нападающим Максимом Леоновым.

22-летний Михеев ранее играл за новокузнецкий «Металлург», в прошлом сезоне провёл 53 матча и набрал 10 (3+7) очков. В текущем сезоне он сыграл один матч за «Барс» в ВХЛ.

20-летний Шустров выступает в МХЛ и провёл в этом сезоне четыре матча за «Атлантов». 20-летний Леонов в прошедшем сезоне сыграл 27 матчей за «Русских Витязей» и отметился 10 (2+8) баллами за результативность.