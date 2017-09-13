Нападающий «Айлендерс» Куин из-за травмы пропустит четыре-шесть недель

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Алан Куин пропустит от четырёх до шести недель из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



В прошедшем сезоне 24-летний форвард принял участие в 61 матче регулярного чемпионата и отметился 18 (5+13) баллами за результативность при показателе полезности "-2". Куин пропустит тренировочный лагерь и, вероятно, начало сезона. «Айлендерс» стартует в регулярном чемпионате НХЛ на выезде, 6 октября команда сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».