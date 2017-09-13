Андерсон: я абсолютно точно хочу остаться в «Сенаторз», Оттава стала моим домом

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон сказал, что хотел бы остаться в клубе. У него остаётся год по действующему контракту. 36-летний Андерсон является лучшим вратарём в истории клуба по количеству побед и проценту отражённых бросков.

«Я абсолютно точно хочу остаться в „Сенаторз“. Оттава стала моим домом с тех пор, как я приехал сюда семь или восемь лет назад. Меня приняли с распростёртыми объятиями, я пустил здесь корни, привык к городу, к болельщикам и наслаждаюсь игрой за „Сенаторз“ и город.

Насколько я знаю, у меня остаётся один год, я должен думать о нём и играть в хоккей. Всё остальное я оставлю агентам и менеджерам. Для меня главное — фокусироваться на команде, направить энергию на то, чтобы провести сезон", — цитирует Андерсона Ottawa Sun.