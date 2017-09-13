Дацюк: Умарк сказал, я копирую его финты? Тяжело сказать, кто кого копирует

Капитан СКА Павел Дацюк рассказал о подготовке к матчу с «Автомобилистом», который начнётся в Санкт-Петербурге в 19:30 мск.

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«Думаю, открытые раскатки — правильное решение лиги и клубов. Болельщикам интересно, какие мысли у хоккеистов перед игрой. Хорошая традиция. Хоккеист Павел Дацюк перед матчем думает, что приехал «Автомобилист», думает об игре, о том, что соперник часто в последнее время обыгрывал СКА. Сто процентов сегодня «Автомобилист» будет отлично настроен на встречу. Конечно, думаю о том, что придёт полный стадион и будет потрясающая поддержка трибун.

Готовлюсь каждую игру делать хет-трик, но за всю карьеру у меня был всего один. Думаю, надо переосмыслить подготовку. Умарк сказал, что я копирую его финты? Не знаю, про что он говорит. Буллит с перекидыванием вратаря? Интересно, вообще, тяжело сказать, кто кого копирует. Любой красивый гол стоит внимания, надо ещё посмотреть, кто и когда это придумывает.

Мальцев — молодой и перспективный нападающий, борется за шайбу, старается. Думаю, если у него будет больше игрового времени, то с каждым матчем будет прибавлять, получать уверенность. Чем Барабанов отличается от Плотникова? Ростом. На самом деле, два хороших игрока, которые дополняют наши звенья. Барабанов — быстрый и техничный. Сергей любит борьбу», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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