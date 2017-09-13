Федосов: Белов готов сыграть с «Магниткой», Войнов точно поедет на выезд

Тренер СКА Владимир Федосов рассказал о подготовке к матчу с «Автомобилистом».

«Лига двигается в правильном направлении, что открывает утренние раскатки для прессы. Берётся пример с НХЛ, мы будем привыкать к этому. Пресс-атташе спросил сначала разрешение у тренерского штаба СКА, можно ли открыть раскатку. Мы дали добро.

Войнов давно тренируется с командой, он готов играть, просто Слава в списке травмированных до 21 сентября. Войнов однозначно поедет на выездную серию, никаких проблем нет.

Специальных подготовительных нюансов к «Автомобилисту» у нас нет. Готовимся по своей программе. Скажете, что мы в последние два года им проигрывали, но это не показатель. Хорошая, быстрая команда в Екатеринбурге. У нас своя тактика, не отступаем от неё.

Каблуков — Мальцев — Дергачёв сегодня будут играть в таком сочетании. Миша начнёт в центре, в игре с «Ладой» он сидел 13-м нападающим, в этом матче начнёт в основе. Кетов с неиграющим составом занимался, потому что у нас состав — 20 человек, травмы у него нет, просто ротация. Белов готов сыграть с «Металлургом».

Коскинен сыграет в стартовом составе с «Автомобилистом», ротация вратарей «два через два» пока у нас сохраняется», — передаёт слова Федосова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Матч СКА — «Автомобилист» состоится 13 сентября. Начало — в 19:30 мск.