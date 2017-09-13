Председатель правления «Маунтфилда»: Лига чемпионов без КХЛ — пародия на хоккей

Председатель правления чешского клуба «Маунтфилд» Мирослав Шон выступил с критикой Лиги чемпионов.

«Я открыто говорю, что мы не хотели играть в Лиге чемпионов, даже предлагали „Спарте“ занять наше место. Идея проведения Лиги чемпионов в олимпийский сезон, а также участие в Кубке Шпенглера — это абсурд. У Лиги чемпионов пафосное имя, но там участвуют клубы-паразиты. Реальность такова, что мы платим за участие. Мы получим стартовый взнос € 20 тыс., но представьте, какие бешеные деньги нужны, чтобы организовать выезды в Турку, Ноттингем или Берн. На мой взгляд, это бессмысленная трата денег. У наших руководителей в приоритете Экстралига.

Лига чемпионов не интересна клубам. Вдобавок структура участвующих клубов и стран просто ужасна. То, что было в Ноттингеме, — просто пародия на хоккей. Судейство — настоящая катастрофа. На эти матчи лучше не ставить своих лидеров, потому что опасаешься за их здоровье.

Наши болельщики хотят видеть противостояния с «Кометой», «Спартой», «Пардубице» и «Либерцем», им неинтересны «Ноттингем» и «Турку». Мы выкидываем деньги на ветер, боимся за своих игроков, не считая того, что русские клубы не играют с нами. Так зачем нужна Лига чемпионов?" — цитирует Шона iSport.cz.