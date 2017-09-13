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Стась: «Авангард» способен добиться самых серьёзных результатов

13 сентября 2017, среда. 14:00 Хоккей

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась считает, что в текущем сезоне омская команда способна добиваться серьёзных результатов, а на неровном старте в чемпионате сказалась тяжёлая предсезонная подготовка.

«У «Авангарда» очень серьёзная миссия, и я считаю, что этот клуб способен добиться самых серьёзных результатов. Что касается предсезонных сборов под руководством Андрея Скабелки, то я бы не только Крикунова вспомнил, в том же ЦСКА было нисколько не легче. Этим летом было на самом деле непросто, но, надеюсь, поработали мы продуктивно. Чтобы было понятнее, даже в первых играх чемпионата отголоски предсезонной подготовки ещё сказывались. Так что время лучшего хоккея в исполнении «Авангарда» ещё наступит.

Часть болельщиков довольны результатом, а часть — критикует нашу игру? В какой-то мере готов согласиться с каждой их этих точек зрения. Но надо понимать, что по сравнению с прошлым сезоном в команде появилось очень много новых ребят, хоккеисты продолжают привыкать к требованиям нового главного тренера, где-то мы ещё притираемся друг к другу. Поэтому необходимо время, чтобы всё отработать и проверить в игровом режиме", — цитирует Стася 8news.

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Источник: 8news Сообщить об ошибке
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ХК Авангард Андрей Стась
Новости. Хоккей
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