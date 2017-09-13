Шайба Ниеми в овертайме принесла «Йокериту» победу в матче с «Адмиралом»

«Адмирал» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась в овертайме со счётом 0:1.

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В основное время матча соперники не смогли отличиться, а в овертайме Мика Ниеми принёс победу финской команде. Вратарь Райан Запольски сыграл на ноль, отразив 29 бросков.

«Йокерит» выиграл четвёртый матч кряду и занимает третье место в Западной конференции, набрав 17 очков. У «Адмирала» в активе шесть баллов, он идёт последним на Востоке.

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Вы можете посмотреть видеообзор матча также на официальном сайте КХЛ.