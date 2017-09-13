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Воробей: мечтал попасть в «Динамо» Мн, но агент не нашёл общего языка с клубом

13 сентября 2017, среда. 15:36 Хоккей

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Павел Воробей рассказал, почему не попал в минское «Динамо», а также поделился впечатлениями от работы с Майком Кинэном.

«Минское „Динамо“ мною интересовалось, и, конечно, я, как каждый молодой хоккеист, мечтал попасть в главный клуб своей страны. Но мой агент не нашёл общего языка со спортивными функционерами «Динамо». Когда появился вариант с „Куньлунем“, я практически не раздумывал. Сразу решил, что это очень интересно и открывает передо мной отличные перспективы.

С Кинэном очень интересно работать. У него всё необычно для меня: и тренировочный процесс, и то, как строятся отношения в коллективе, и вообще организация всего процесса. Вот поэтому, я думаю, его и называют Железным — не потому, что он требует жёсткой дисциплины и может резко разговаривать с игроками — таких тренеров много, а потому, что для него нет никаких мелочей. Он лично контролирует абсолютно всё: что где стоит в раздевалке, кто где сидит, на какой стене что висит, как обустроен массажный кабинет, как врачебный, в каком виде оставлена гостевая раздевалка перед приездом соперников. Вплоть до того, в какой комнате и в каком месте должны стоять мусорные корзины. При нём каждый член коллектива, вплоть до уборщиков, должен чётко знать свой манёвр, иначе быть беде. От игроков, естественно, требуется постоянно выкладываться не то что на 100, а на 150 процентов", — цитирует Воробья пресс-служба КХЛ.

Как Кинэн «съел» Кречина. Все хотят китайских денег
Теперь вся власть у Железного Майка.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Динамо Минск
Новости. Хоккей
13 сентября 2017, среда
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