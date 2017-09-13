Ялонен: «Йокериту» было тяжело в игре с «Адмиралом», доволен «сухарём» Запольски

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (1:0 ОТ).



«Было тяжело. В первом периоде у нас было несколько моментов, но мы их не реализовали. Во втором периоде „Адмирал“ играл лучше нас, а в третьем мы добавили темпа, но соперник надёжно оборонялся. Я доволен, что сегодня выиграли, это очень важно. Оба вратаря сегодня хорошо играли. Конечно, я доволен, что Запольски сделал „сухарь“, — сказал Ялонен на пресс-конференции.

Шайба Ниеми в овертайме принесла «Йокериту» победу в матче с «Адмиралом»

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