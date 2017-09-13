Мартемьянов: игроки «Амура» не складывали руки, шли вперёд и добились своего

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (2:3 Б).

«Прекрасная атмосфера. По самоотдаче и выполнению игрового задания мне не в чем упрекнуть команду. Ребята молодцы, парни сражались до конца, не складывали руки при отрицательном результате, шли вперёд и добились своего. Были отрицательные моменты, мы их разберём, но в принципе содержанием игры я доволен.



Горшков период-полтора находил свои связи, потом неплохо вошёл в игру», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

«Амур» отыгрался с 0:2, но уступил ЦСКА по буллитам

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