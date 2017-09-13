Казаков: «Адмирал» стал меньше пропускать, но по-прежнему мало забивает

Нападающий «Адмирала» Максим Казаков прокомментировал поражение в матче с «Йокеритом» (0:1 ОТ).

«Проиграли матч, что тут скажешь. Шансы были как у нас, так и у соперника. В овертайме «Йокериту» немного повезло. Был у меня в овертайме момент, бросил, но не забил, а в следующей атаке они бросили и забили. Играли неплохо, не пропустили в основное время, но чтобы выиграть, надо забивать. Да, мы много пропускали, много удалялись, сейчас с этим получше, но всё равно так же мало забиваем. С нулём голов за игру невозможно победить», — цитирует Казакова пресс-служба клуба.