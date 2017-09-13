Владимир Путин встретится с участниками Суперсерии 1972 года

Президент России Владимир Путин встретится с участниками Суперсерии СССР — Канада 1972 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что они пообщаются в Сочи с учениками «Сириуса» и посетят детский хоккейный матч.

«В конце дня у президента запланировано общение с участниками Суперсерии СССР — Канада — 1972. Хоккеисты там будут, канадские хоккеисты, несколько человек приехали в этой связи. Сначала они посетят в „Сириусе“ ребятишек, которые там занимаются по секции хоккея, поприсутствуют на матче детских команд. И затем Путин и хоккеисты пообщаются с учениками», — цитирует Пескова «Р-Спорт».

В Суперсерии 1972 года советские хоккеисты впервые встретились с канадскими профессионалами. Восемь матчей прошли в сентябре, три игры выиграла сборная СССР, четыре — Канада, ещё один матч завершился вничью.