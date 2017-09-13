«Слован» уступил «Куньлуню», потерпев 8-е поражение в 10 матчах и 5-е подряд

«Куньлунь Ред Стар» на своём льду переиграл «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это второй матч кряду для китайской команды с набранными очками (в предыдущем матче команда отыгралась с 0:3, но уступила ЦСКА в овертайме), прервана серия из двух поражений подряд. В десяти матчах команда Майка Кинэна одержала шесть побед. «Слован» потерпел пятое поражение подряд, но в трёх матчах из этих пяти набрал по одному очку. В десяти матчах команда Милоша Ржиги потерпела восемь поражений.



На исходе 19-й минуты матча Андрей Костицын вывел хозяев вперёд. На 28-й минуте встречи Жильбер Брюле удвоил преимущество «Куньлуня». «Словану» в оставшееся игровое время так и не удалось забить в ворота Магнуса Хелльберга. Как итог — «сухая» победа китайской команды со счётом 2:0. Это вторая «сухая» победа команды в сезоне, и оба раза в воротах играл Хелльберг.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

