Мозик: «Витязь» был готов играть на полных оборотах с первых же минут

Нападающий подмосковного «Витязя» Войтех Мозик прокомментировал выездную победу своей команды над новосибирской «Сибирью» (5:4).



«На протяжении всего матча были настоящие качели, то вверх, то вниз. Было много большинства у обеих команд, множество отскоков. Тяжело играть в Новосибирске, но мы счастливы, что смогли забить на гол больше и победить.

В быстром первом голе «Витязя», возможно, был элемент везения, но мы перед матчем говорили о необходимости включать полные обороты с первых же минут. Конечно, старт встречи получился удачным. Мне тоже удалось забить, в моей шайбе тоже было много везения, но меня это не волнует. Не важно, красивый был гол или нет, победа команды намного важнее. Что я сказал Салаку после матча? Ничего, просто пожелали друг другу удачи. У нас трудная выездная серия, поэтому победа над «Сибирью» имеет большое значение», — передаёт слова Мозика корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.