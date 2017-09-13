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Ржига: каждая команда хотела бы подписать Ягра, знаю о его желании сыграть на ОИ

13 сентября 2017, среда. 18:01 Хоккей

Главный тренер братиславского «Слована» Милош Ржига прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» (2:0), а также поделился мнением о будущем Яромира Ягра.

«Наша команда серьёзно готовилась на этот матч, конечно же хотели забрать здесь кое-какие очки, но уступили этот матч, после первого гола все разбилось. Они очень умно нас встречали. В третьем периоде переставили всю команду, выглядело это по другому, но нам не хватает агрессии перед воротами соперника, поэтому так мало забиваем.

Я думаю, каждая команда хотела бы подписать Яромира Ягра, но это его личное решение. Я знаю, что он ещё хочет играть на Олимпийских играх», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Слован Милош Ржига Яромир Ягр
Новости. Хоккей
13 сентября 2017, среда
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