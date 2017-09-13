Ржига: каждая команда хотела бы подписать Ягра, знаю о его желании сыграть на ОИ

Главный тренер братиславского «Слована» Милош Ржига прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» (2:0), а также поделился мнением о будущем Яромира Ягра.

«Наша команда серьёзно готовилась на этот матч, конечно же хотели забрать здесь кое-какие очки, но уступили этот матч, после первого гола все разбилось. Они очень умно нас встречали. В третьем периоде переставили всю команду, выглядело это по другому, но нам не хватает агрессии перед воротами соперника, поэтому так мало забиваем.

Я думаю, каждая команда хотела бы подписать Яромира Ягра, но это его личное решение. Я знаю, что он ещё хочет играть на Олимпийских играх», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.