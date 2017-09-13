Косов сыграет в первой тройке «Магнитки» в матче с «Локомотивом»

Ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Накладал — Кронвалль, Козун — Контиола — Тальбо;
Черепанов — Рафиков, пПолунин — Красковский — Коршков;
Осипов — Любушкин, Лугин — Апальков — Аверин;
Коледов, Каюмов, Мосалёв — Кадейкин — Картаев.
«Металлург»:
Кошечкин (Самсонов);
Пивцакин — Шаус, Мозякин — Коварж — Косов;
Бирюков — Денисов, Филиппи — Эллисон — Осала;
Хабаров — Терещенко, Тимкин — берестенников — Платонов;
Дронов, Сироткин, Калетник — Казионов — Швырёв.
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