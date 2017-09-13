«Динамо» Москва — «Трактор»: Игумнов впервые сыграет в текущем сезоне

Московское «Динамо» и челябинский «Трактор» назвали составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.Этот матч станет дебютным в текущем сезоне для нападающего московской команды Ивана Игумнова.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Никулин — Соловьёв, Комаров — Казионов — Артюхин;
Хиетанен — Вишневский, Карсумс — Бойд — Подшендялов;
Кутейкин — Корягин, Игумнов — Брюквин — Тарасов;
Зайцев, Злобин, Алексеев — Петунин — Яковлев.
«Трактор»:
Францоуз (Демченко);
Вишневский — Кольцов, Якуценя — Рыбаков — Кручинин;
Бэйлен — Шинин, Йюнге — Щехура — Виделль;
Исаев — А. Петров, Пеньковский — Полыгалов — Кравцов;
Мамаев — Бородкин, Тридчиков — шаров — Безруков.
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