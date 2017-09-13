Кинэн: акклиматизация, поиск квартир – заняли время, но мы уже привыкли к Шанхаю

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар»Майк Кинэн рассказал об адаптации к Шанхаю, где его команда провела первые домашние матчи в сезоне.

«Нам потребовалось некоторое время, чтобы акклиматизироваться, очень долго находились в пути. Естественно, было много организационных моментов, например, нужно было искать квартиры игрокам. Шанхай, конечно, прекрасный город, полон позитивной энергии. Переходный период занял довольно много времени, но уже можно сказать, что команда адаптировалась», — передает слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.