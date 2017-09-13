Батыршин: проиграли — какое тут удовольствие может быть от игры «Ак Барса»?

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4 ОТ).



«Конечно, недоволен. Мы проиграли — пропустили три гола, какое тут удовольствие может быть от нашей игры? Нужно меньше допускать индивидуальных ошибок, а если кто-то и ошибся, то партнёры должны помогать.



Что не получается в большинстве? Моё мнение — нужно больше бросать. Ребята вроде бы неплохо разыгрывали, но вратарь играл хорошо. В первом периоде у нас были замечательные моменты.



Какой главный итог этого поражения? Мы старались, но нас подвела реализация, плюс вратарь соперника сыграл хорошо. Мы бились достойно, несколько ошибок привели к пропущенным голам», — цитирует игрока «БИЗНЕС Online».

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