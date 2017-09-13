Защитник Рундблад набрал своё первое очко за СКА

Защитник СКА Давид Рундблад набрал своё первое очко за питерскую команду. Хоккеист отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Идёт первый период, счёт — 4:1 в пользу СКА.

Рундблад — обладатель кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс», серебряный призёр чемпионата мира 2011 года, серебряный и бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира. До 2010 года хоккеист выступал за шведский «Шеллефтео». Был задрафтован «Сент-Луис Блюз» в первом раунде под общим 17-м номером, в НХЛ выступал за «Оттаву Сенаторз», «Аризону Койотс» и «Чикаго Блэкхоукс». В 113 матчах в НХЛ Рундблад набрал 25 очков. Последние полтора сезона хоккеист провёл в Швейцарии за «Цюрих», где в 60 матчах регулярного чемпионата отметился 42 очками при общем показателе полезности «+37».