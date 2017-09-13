Шайфли: сейчас речь идёт о том, чтобы выйти c «Виннипег Джетс» в плей-офф

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли рассказал о своих целях на сезон-2017/18.



«Я стремлюсь быть лучше, чем Коннор Макдэвид, быть лучше, чем Сидни Кросби. Конечно, это амбициозные ориентиры. Эти ребята — особенные игроки, они много работают над своей игрой. Но в какой-то момент в прошлом сезоне я был лидером в списке бомбардиров.



Сейчас речь идёт о том, чтобы выйти с командой в плей-офф и попытаться выиграть Кубок Стэнли. Вот почему я усердно работаю», — передаёт слова игрока канадской команды NBC.

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