Даути: я не имел в виду, что не хочу выиграть Кубок Стэнли в «Лос-Анджелесе»

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути пояснил слова, что «хочет выигрывать кубки, и неважно, где именно».



«Не хочу никуда уходить, буду рад остаться в команде. Да, это правда, я хочу побеждать. Когда сказал это, то не имел в виду, что не хочу выиграть Кубок Стэнли в «Лос-Анджелесе». Основной вывод из всего этого – я думаю только о том, как побеждать. Я не хочу выиграть кубок где-то в другом месте. Вот и всё», – передаёт слова игрока «Кингз» официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Даути: хочу выигрывать кубки, и плевать, с «Кингз» или другим клубом