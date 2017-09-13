Флёри: перед дедлайном не могу уснуть, думаю, в какую команду попаду

Голкипер новичка национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри рассказал, как ждал обмена из «Питтсбург Пингвинз», в составе которого выиграл три Кубка Стэнли.



«Слышал, что могу быть обменян в «Виннипег», «Калгари» или «Вегас». Не знал, как все завершится. Перед дедлайном не могу уснуть, думаю, в какую команду попаду. Калгари – хороший город, у них отличная команда, думаю, они хорошо выступят в этом году. Но теперь я игрок «Вегаса», – передаёт слова хоккеиста Sportsnet.

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