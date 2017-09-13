СКА обыграл «Автомобилист» и идёт в сезоне без поражений — 10 побед подряд

Действующий обладатель Кубка Гагарина, СКА, на своём льду взял верх над «Автомобилистом». Питерская команда идёт в текущем сезоне без поражений — десять побед подряд при двух потерянных очках. Команда из Екатеринбурга потерпела второе поражение подряд, а в девяти матчах сезона у неё пять побед и четыре поражения. Именно «Автомобилист» в прошлом сезоне прервал победную серию СКА и не дал побить рекорд «Авангарда» — 18 побед подряд.

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К десятой минуте матча счёт был 3:0 в пользу СКА — шайбы забросили Илья Ковальчук и Александр Барабанов (дубль). На 14-й минуте команды обменялись голами — Франсис Паре сократил разрыв, Никита Гусев восстановил статус-кво. Во втором периоде Никита Гусев и Илья Ковальчук довели дело до разгрома — 6:1. Таким образом, на счету трёх форвардов СКА дубли в этом матче. На 51-й минуте Александр Щемеров забил второй гол уральской команды в матче. В итоге — победа СКА со счётом 6:2.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

