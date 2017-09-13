Бэйлен: не так часто дерусь, но это моя работа — биться за команду

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен прокомментировал победу над «Динамо» (4:1).

«Динамо» Москва — «Трактор»: Тарасов подрался с Бэйленом

«Очень важная победа, необходимо было после поражения в Минске показать себя. Хороший первый период нам помог, наконец-то смог показать себя при игре в большинстве. Нужна была вспышка, хотелось показать, что вы не можете бить наших ребят. Я не так часто дерусь, но это моя работа — биться за команду. Такая победа добавит уверенности, сейчас у нас два сложных матча — с «Локомотивом» и СКА», — передаёт слова Бэйлена корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Также данное видео драки Бэйлена и Тарасова доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.