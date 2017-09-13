В. Воробьёв: думаю, Салминен дебютирует за «Динамо» в матче с «Ладой»

Главный тренер «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал поражение от «Трактора» (1:4). Следующий матч москвичи проведут 15 сентября с «Ладой».

«Совершенно не были готовы к игре, возьму на себя. Голова была не во дворце, а где-то. Провалили первый период, много ошибались, при счёте 0:3 опомнились, но было поздно. Хороший урок «Трактор» преподнёс. Хотелось внести свежесть, Игумнов неплохо сыграл. Думаю, Сакари Салминен сможет сыграть в следующем матче», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.