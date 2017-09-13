Гатиятулин: «Трактор» выполнил все установки на игру, поэтому победил

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги после победы над московским «Динамо» (4:1)

«Что команда планировала на игру, всё выполнили, поэтому победили. Победа всегда придаёт уверенности, до начала матча в раздевалке была напряжённость, хочу сказать слова благодарности команде за игру, самоотдачу — терпели, через работу смогли добиться результата, и спасибо болельщикам за поддержку, которая нам действительно помогла», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.