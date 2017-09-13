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Гатиятулин: «Трактор» выполнил все установки на игру, поэтому победил

13 сентября 2017, среда. 22:26 Хоккей

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги после победы над московским «Динамо» (4:1)

«Что команда планировала на игру, всё выполнили, поэтому победили. Победа всегда придаёт уверенности, до начала матча в раздевалке была напряжённость, хочу сказать слова благодарности команде за игру, самоотдачу — терпели, через работу смогли добиться результата, и спасибо болельщикам за поддержку, которая нам действительно помогла», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Трактор Анвар Гатиятулин
Новости. Хоккей
13 сентября 2017, среда
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