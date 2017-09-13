Йюнге: что случилось в «Куньлуне»? Я смотрю вперёд, это всё уже в прошлом

Форвард «Трактора» Рикард Йюнге прокомментировал победу над «Динамо» (4:1) и переход из клуба «Куньлунь Ред Стар».

«Важный матч для нас, все ребята были одной командой. Хорошо сыграли тактически. Рад, что забросил первую шайбу за новую команду, получил отличный пас от По (Игорь Полыгалов. – Прим. «Чемпионата»). Адаптация прошла гладко, ребята помогают другие. Когда узнал, что «Трактор» заинтересован во мне, был очень рад. Что было в «Куньлуне»? Я смотрю вперёд, это всё уже в прошлом», — передаёт слова Йюнге корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.