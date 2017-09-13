Кудашов: результат закономерный – всё решилось в овертайме, в упорной борьбе

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился эмоциями от победы над «Магниткой» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Хочу поздравить болельщиков с победой и поблагодарить команду за сегодняшнюю игру. Интересная игра, интересные соперники, постоянное напряжение было, потому и результат закономерный – всё решилось в овертайме, в упорной борьбе, почти полное равенство. Хорошо, что нашли в себе силы забить в овертайме, всё-таки использовали момент. Также хочу сказать, что вратари играли здорово.



Угадали с заменами? При определении состава учитывается всё: габариты, состояние игроков, кто как играл в последнее время. Нельзя сказать, что решение спонтанное, решали все заранее.



Ошибке Рафикова? Ошибаются все. Рушан отдавал зрячий пас. Если не ошибаюсь, игрок вышел со скамейки, поэтому сначала он никого не увидел, руки пошли уже, давал передачу. Такое может случиться с любым. Проблемы за один день не уходят. Где-то они проявляются больше, где-то — меньше. Прекрасно понимаем, просто так ничего не испарится», – цитирует тренера официальный сайт клуба.

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