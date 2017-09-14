Кирилл Кабанов стал игроком датской команды «Ольборг»

Нападающий Кирилл Кабанов подписал контракт с датским клубом «Ольборг». Ранее появились сведения, что российский нападающий собирался вернуться в Швецию и играть за клуб второй по силе лиги «Оскарсхамн», однако у него были проблемы с въездом в страну.



25-летний форвард в прошедшем сезоне провёл пять матчей за нижнекамсктий «Нефтехимик», а в сезоне-2015/16 — восемь игр за «Салават Юлаев». До этого два года выступал в Швеции. В сезоне-2014/15 Кабанов в составе «Шеллефтео» принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата, забросил в них 11 шайб и сделал 18 передач, а также сыграл в 13 матчах плей-офф, набрав в них 6 (3+3) бочков. Также в активе хоккеиста 3 (1+2) очка в 9 матчах Лиги чемпионов.



«Кирилл — сильный игрок с хорошим катанием, у него отличный дриблинг. Он обладает хорошим броском», — сказал спортивный директор клуба Ронни Ларсен.