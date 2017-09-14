Китаров: у минского «Динамо» стало больше получаться в завершении

Форвард минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал победу над «Ладой» (2:0).



«Хорошая игра. Мы действовали строго, без ошибок. Использовали свои моменты в большинстве. Дважды реализовали лишнего — это хороший знак. Стало больше получаться в завершении. Настроение, конечно, получше, но надо и дальше набирать очки в этой домашней серии. Хотелось бы набрать максимум.

Будем для этого работать. Закономерно, что зрителей на трибунах пока не слишком много. Нужны победы, болельщикам сложно приходить и поддерживать команду, когда нет успешных результатов. Большое спасибо тем, кто все-таки приходил, несмотря на неудачную выездную серию. Теперь ждем и остальных любителей хоккея», — цитирует игрока официальный сайт клуба.