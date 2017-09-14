Скаут: Свечников способен доминировать в атаке, идти напролом к воротам

Один из скаутов НХЛ дал характеристику нападающему Андрею Свечникову. Российский хоккеист по версии TSN занимает второе место в рейтинге в преддверии драфта-2018. 17-летний россиянин сыграет за «Бэрри Колтс» в юниорской лиге Онтарио в сезоне-2017/18. В прошлом сезоне он стал лучшим новичком USHL — 58 (29+29) очков в 48 матчах за «Маскегон». В преддверии драфта НХЛ восемь скаутов поставили Свечникова на второе место в рейтинге (вслед за Расмусом Далином), один — на первое, один – на четвёртое.



«Обладает физической мощью. Способен доминировать в атаке, идти напролом к воротам, не боится выгрызать голы в условиях жёсткой опеки. Вместе с тем обладает высокой скоростью и мастерством, способен обыгрывать соперника один в один. У него превосходный бросок, позволяющий забивать в том числе издали. Обладает сильными бойцовскими качествами, не уклоняется от борьбы на льду. В целом наделён качествами, благодаря которым может стать лучшим крайним форвардом НХЛ», — отметил скаут.