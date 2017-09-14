Форвард «Нэшвилла» Фиддлер, проведший в НХЛ более 850 матчей, завершил карьеру

Нападающий действующего победителя Западной конференции НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Вернон Фиддлер объявил о завершении карьеры после 14 сезонов в НХЛ.



В феврале 2017 года «Предаторз» выменяли 37-летнего канадского форварда у «Нью-Джерси Дэвилз». В прошлом сезоне в 20 матчах регулярного чемпионата Фиддлер забил за «Нэшвилл» один гол, в 9 матчах розыгрыша Кубка Стэнли на его счету 2 (1+1) очка. Ранее форвард выступал за «Аризону Койотс» и «Даллас Старз». Всего в 877 матчах на уровне Национальной хоккейной лиги Фиддлер набрал 261 (104+157) очко.

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