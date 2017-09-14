Д. Кинг: против Ковальчука в финале Кубка Стэнли было играть очень тяжело

Нападающий «Автомобилиста» Дуайт Кинг рассказал о выступлении за «Лос-Анджелес Кингз» и победах в Кубке Стэнли.

«Мы взяли два трофея за три года, это очень короткий срок. Во второй раз у нас было больше матчей в плей-офф. Но выигрывать всего невероятно.

В сезоне-2011/12 в финале мы играли с «Нью-Джерси», где зажигал Илья Ковальчук. Илья был очень крутым игроком в НХЛ, знаю, что он сейчас успешно выступает в КХЛ. Тогда было очень сложно играть против Ковальчука, он был на вершине в гонке бомбардиров. Тренер всегда составлял план на игру, чтобы сдерживать Илью. Атака «Дэвилз» была очень сильной.

В сезоне-2013/14 в первом раунде плей-офф «Кингз» проиграли первые три матча «Шаркс», однако затем взяли серию. Наверное, это было чудо. На самом деле мы фокусировались на каждой игре, не теряли надежды. У нас были ребята, готовые биться до конца, но наперёд никто ничего не загадывал. Выиграли один матч, это придало нам импульс. А дальше уже ноги сами несли нас вперёд.

Мы верили в то, что пройдём. Возможно всё. Я ведь проигрывал такую серию ещё до «Лос-Анджелеса», но вытянуть такую серию — очень сложно. Это требует психологической стойкости, твёрдости характера. Всё это у нас нашлось», — сказал Кинг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.