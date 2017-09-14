Быков: Овечкин делал громкие заявления по ОИ для того, чтобы что-то поменять

Бывший главный тренер сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков высказался о ситуации вокруг капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который обещал поехать на Олимпиаду, но ИИХФ отказалась брать на Игры хоккеистов с заокеанскими контрактами.



«Это проблема совершенно не Овечкина. Это между профсоюзом игроков и НХЛ. Вот эти две организации должны найти общий язык. Овечкин же стал заложником ситуации, как и многие другие игроки.



Но то желание и рвение, с чем Овечкин хотел поехать на Олимпиаду, заслуживают уважения. Он делал громкие заявления для того, чтобы создать давление на НХЛ. Александр хотел что-то поменять. Старался не только ради себя, но и других хоккеистов лиги. Все ведь хотели поехать в Пхёнчхан. Это сильный именитый игрок, к нему могли прислушаться. Но этого мы не увидели, и ситуация получилась тупиковой», — цитирует Быкова «Советский спорт».

Третьяк: Овечкину надо смириться с тем, что он не поедет на ОИ