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Сумманен оказался в центре очередного скандала — напал на прохожего

14 сентября 2017, четверг. 11:50 Хоккей

Финский тренер Раймо Сумманен, известный по работе в КХЛ в омском «Авангарде», попал в очередную скандальную ситуацию. По сообщениям финским СМИ, Сумманен напал на прохожего в центре Хельсинки возле одного из ночных клубов. По словам очевидцев, он нанёс пострадавшему как минимум 10 ударов уже после того, как человек упал на землю. Сообщается, что Сумманен покинул место происшествия до приезда полиции.

Специалист не первый раз попадает в скандальную ситуацию. В сезоне-2014/15 после матча регулярного чемпионата КХЛ в Москве Сумманен предложил главному тренеру «Динамо» Харийсу Витолиньшу подраться. В Финляндии Сумманен работал помощником главного тренера «Эспоо» и во время матча плей-офф назвал главного тренера «Кокколы» Антти Кархулу педофилом. Сумманена вызывали в полицию.

Раймо Сумманен во время матча плей-офф обозвал тренера соперника педофилом

Сумманен трижды приходил в омскую команду КХЛ, дважды — в ходе сезонов. С «Авангардом» Сумманен вышел в финал розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2011/12, но в семи матчах уступил московскому «Динамо».

Раймо Сумманен вызван в полицию по делу об оскорблении тренера соперников

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Источник: Iltalehti Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард Раймо Сумманен
Новости. Хоккей
14 сентября 2017, четверг
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