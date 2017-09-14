Корольков: АХК «Сухой» — действительно команда военных летчиков

Защитник и администратор АХК «Сухой» Игорь Корольков поделился впечатлениями от игры в Ночной лиге.

«У нас теперь получается три команды. Три «Сухих» в Москве. Это мы, «Авиационный хоккейный клуб «Сухой» — первая группа «Лиги Надежды», просто «Сухой» в «Лиге Мечты», и «Сухой-2» в «Лиге Надежды» шестая группа. Хоккей в «Сухом»по инициативе Героя России Сергея Леонидовича Богдана. У нас ещё играют лётчики-испытатели Тарас Арцебальский и Рафаэль Сулейманов. Этим летом, можно сказать, такое разделение хоккейное прошло: основа нашей команды — лётчики, а тот «Сухой», что в «Лиге Мечты» остался — больше на основе конструкторского бюро. Вообще, «Сухой» — организация очень большая, у него много филиалов, много народу. У нас действительно команда военных летчиков. Никого из них нет в запасе — все действующие пилоты.

У нас состав 25 человек с учётом двух вратарей. Так что 15 человек на игру мы всегда выставить сможем. Состав так специально сформирован с учётом тех людей, которые постоянно будут прилетать — улетать. А они бывает на полгода отправляются в командировки. То есть выпадают из нашего состава едва ли не полностью. Но тут ничего не поделаешь — такая у них работа. Но у нас в команде всё по-новому сейчас. Ранее мы выходили в состав команды «Сухой», которая играла в «Лиге Мечты». А сейчас мы в «Лиге Надежды».

У нас есть ребята, которые уже играли в этом дивизионе. Они говорят, что наша первая группа сейчас — один из самых сильных дивизионов по Москве вообще в любительском хоккее за всю историю. Что та «Лига Мечты», которая была у нас в прошлом году, и в позапрошлом — слабее, чем эта первая группа «Лиги Надежды» сейчас.

Я просто счастлив, что два года назад попал в эту команду. До этого я три года играл в «Ядрёном Вожде». А сейчас мне доверили стать администратором «АХК Сухой». Ещ` раз говорю — мало кто может похвастаться тем, что лично знаком с Героем России, с людьми, которые ставят на крыло истребители пятого поколения», — цитирует Королькова пресс-служба ночной лиги.