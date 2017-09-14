Трунёв: «Северсталь» не давала играть ни на предсезонке, ни в официальных матчах

Новичок «Спартака» Максим Трунёв прокомментировал свой переход в команду.



«За неделю до старта предсезонного сбора в «Северстали» мне объявили, что меня будут менять. И этот обмен длился два месяца. Процесс затянулся, и играть мне не давали ни на предсезонке, ни в официальных матчах. В итоге по обоюдному согласию сторон мы расторгли контракт с клубом, и так я оказался в «Спартаке». Можно сказать, не жил, а существовал. Конечно, было тяжело, ведь ты находишься в подвешенном состоянии. Старался хотя бы на тренировках забыть о проблемах, работал, держал себя в форме… Знал, что рано или поздно буду играть.



Когда команда отправлялась в поездку, я оставался в Череповце – тренировался сам с хоккейной школой или арендовал лёд самостоятельно. В зал ходить разрешали. С командой провел пару-тройку тренировок – если это, конечно, можно назвать тренировкой», – цитирует игрока официальный сайт клуба.

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