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Трунёв: «Северсталь» не давала играть ни на предсезонке, ни в официальных матчах

14 сентября 2017, четверг. 13:05 Хоккей

Новичок «Спартака» Максим Трунёв прокомментировал свой переход в команду.

«За неделю до старта предсезонного сбора в «Северстали» мне объявили, что меня будут менять. И этот обмен длился два месяца. Процесс затянулся, и играть мне не давали ни на предсезонке, ни в официальных матчах. В итоге по обоюдному согласию сторон мы расторгли контракт с клубом, и так я оказался в «Спартаке». Можно сказать, не жил, а существовал. Конечно, было тяжело, ведь ты находишься в подвешенном состоянии. Старался хотя бы на тренировках забыть о проблемах, работал, держал себя в форме… Знал, что рано или поздно буду играть.

Когда команда отправлялась в поездку, я оставался в Череповце – тренировался сам с хоккейной школой или арендовал лёд самостоятельно. В зал ходить разрешали. С командой провел пару-тройку тренировок – если это, конечно, можно назвать тренировкой», – цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Спартак» подтвердил подписание контракта с Трунёвым на сезон
Источник: Официальный сайт ХК "Спартак" (Москва) Сообщить об ошибке
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ХК Северсталь ХК Спартак
Новости. Хоккей
14 сентября 2017, четверг
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