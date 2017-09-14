Денис Мосалёв забил свой сотый гол в КХЛ — победный в матче с родной командой

Нападающий ярославского «Локомотива» Денис Мосалёв в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» забил победный гол своей команды в овертайме.

Этот гол стал для него юбилейным — сотым в КХЛ. При этом 30 голов он забил за ярославскую команду. Мосалёв выступал в КХЛ помимо ярославской команды за ХК МВД и московское «Динамо». На счету двукратного обладателя Кубка Гагарина 175 очков в 472 матчах. Также Мосалёв является чемпионом России в составе родной «Магнитки».

Также информация доступна в официальном «твиттере» ярославской команды.

