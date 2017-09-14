Гомоляко: сам был неоправданно уволен в октябре, тренерам надо работать до конца

Бывший вице-президент челябинского «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко высказался относительно возможных тренерских отставок в КХЛ.

Шарлатаны-2. Когда в Ханты-Мансийске раскусят Захаркина? Многое было понятно ещё после Ванкувера.

«Я не люблю прогнозировать отставки, сам был неоправданно уволен в октябре. Если уж давать тренеру работать, то давать работать до конца. Можно 20 игр сыграть и быть на последнем месте, а потом рвануть и подняться на вершину. Надо давать тренерскому штабу работать до конца, а потом делать выводы. Задачи ставятся на сезон, и только после его окончания надо принимать решение. Не попал в плей-офф, вот тогда надо что-то делать. А то уволили через 20 туров, а ещё столько матчей впереди. Считаю, что это неправильно», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».