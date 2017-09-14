«Кузня» подписала контракты с Касутиным, Яценковым, Подзиньшем и Бутузовым

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракты с четырьмя хоккеистами. Состав команды пополнили вратарь Иван Касутин, защитник Павел Яценков, нападающие Айнарс Подзиньш и Станислав Бутузов. Со всеми игроками заключены однолетние соглашения.



Касутин в сезоне-2016/17 выступал в КХЛ за «Торпедо» и «Нефтехимик». Яценков — воспитанник новокузнецкой школы хоккея. В сезоне-2016/17 выступал в ВХЛ за «Дизель». В 44 матчах набрал 10 (3+7) очков. Подзиньш в сезоне-2016/17 поиграл в трёх европейских чемпионатах: во второй немецкой лиге за «Байройт» — 4 матча, 3 (1+2) очка; Альпийской хоккейной лиге за австрийский «Кицбюэль» — 12 матчей, 12 (7+5) очков; второй финской лиге за ИПК – 15 матчей, 14 (8+6) очков. Бутузов в сезоне-2016/17 провёл за «Металлург» в КХЛ 19 матчей, набрал 3 (1+2) очка, при показателе полезности «-5».

Вратарь Иван Касутин остаётся в новокузнецком «Металлурге»