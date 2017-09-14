Штрайт: мне поможет то, что я всё знаю в «Монреале»

Защитник «Монреаль Канадиенс» Марк Штрайт поделился эмоциями от возвращения в канадскую команду.



«Играть за «Канадиенс» — всегда большая честь. В 2005 году в команде играли Саку Койву, Алексей Ковалёв, Крэйг Риве, Шелдон Сурей, другие ветераны. Время летит быстро, команда меняется. Но очень приятно снова увидеть Кэри Прайса. Тогда ему было 18 лет, а сейчас он лучший вратарь лиги. Я очень рад, что Плеканец продолжает играть. Клод Жюльен очень помог мне в начале карьеры.



Мне поможет то, что я уже всё здесь знаю. Надо хорошо провести сборы. Заслужить место в составе, игровое время. У меня есть ощущение, что я вернулся домой. Моя карьера началась здесь 12 лет назад. И вот я вернулся. Это здорово. У команды богатейшая история, тут играли легендарные хоккеисты. «Монреаль» 24 раза выигрывал Кубок Стэнли. Я вернулся в команду. Это почти история Золушки», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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