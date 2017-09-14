Копитар: хочу обладать уверенностью и вернуться на свой уровень

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар рассказал, что хочет улучшить свою игру в следующем сезоне.

«Я должен быть лучше. В первую очередь мне нужно разобраться в себе, потому что я хочу играть лучше и обладать уверенностью, что могу вернуться на тот уровень, которого от себя ожидаю как я сам, так и окружающие.



Мы всегда гордились тем, что были хорошей оборонительной командой. Мы не собираемся этого менять. Но мы хотим привнести в нашу игру больше свободы, чтобы ребята не боялись разыгрывать комбинации. Будем объективными, в лиге есть 30 других хороших команд, которые тоже будут комбинировать. Мы не должны бояться терять шайбу или ошибиться в попытке хорошо сыграть, потому что у нас есть уверенность в своей обороне», — цитирует Копитара официальный сайт лиги.