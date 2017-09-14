Орлов: за шесть лет в Северной Америке я прошёл разные вещи, приобрёл опыт

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал об опыте, полученном в Северной Америке.



«Становясь старше, набираешься опыта на льду и в жизни. За шесть лет в Северной Америке я прошел через разные вещи. У меня были травмы, новые тренеры, а каждый год все начинается заново. Думаю, я приобрел хороший опыт. Я прошел через многие вещи, которые помогли мне и сделали меня лучше как человека.



Увеличение моей роли? Конечно, каждый хоккеист хочет больше играть и выходить на лед в самые важные моменты.Ради этого мы и играем», — цитирует игрока официальный сайт лиги.



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