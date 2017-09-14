Дрегер: нападающий Пастрняк и «Бостон» близки к соглашению

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер в своём «твиттер» сообщил, что нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк близок к подписанию нового контракта с клубом.



«Похоже, что Пастрняк и „Бостон“ пришли к компромиссу. Переговоры будут продолжены сегодня», — сообщил Дрегер.



Напомним, ранее сообщалось, что чешский хоккеист может перейти в клуб Континентальной хоккейной лиги.



В прошлом сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 70 (34+36) очков.

Чешский нападающий Давид Пастрняк может продолжить карьеру в КХЛ

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